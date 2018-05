Wat wordt dé zomerhit van 2018? Dit zijn de kanshebbers

Van Despacito tot Can’t stop the feeling en Am I wrong: ieder jaar is er wel een nummer dat in elke club, winkel en restaurant uit de speakers schalt. Maar wat wordt dé zomerhit van 2018?

Gaan we de komende maanden schudden met de billen op een lekker Latin-nummer of wordt het toch een dancetrack waarop we uit onze plaat gaan? Spotify heeft een selectie gemaakt met de wereldwijde kanshebbers.

De lijst is samengesteld op basis van Spotify’s data, zoals de chart performance van een nummer, de engagement van luisteraars in playlists, de buzz binnen de industrie en een ouderwets onderbuikgevoel.

Deze zestien nummers maken volgens Spotify kans om dé zomerhit te worden:

1. I Like It – Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin

2. This Is America – Childish Gambino|

3. One Kiss – Calvin Harris ft. Dua Lipa

4. OTW – Khalid ft. 6BLCK, Ty Dolla $ign

5. Sangria Wine – Camila Cabello, Pharrell Williams

De andere kanshebbers:

6. Boo’d Up – Ella Mai

7. Nice for What – Drake

8. Life Changes – Thomas Rhett

9. Zombie – Bad Wolves

10. No Tears Left To Cry – Ariana Grande

11. Playinwitme – KYLYE ft. Kehlani

12. Ball For Me – Post Malone ft. Nicki Minaj

13. 2002 – Anne-Marie

14. Burn the House Down – AJR

15. Solo – Clean Bandit ft. Demi Lovato

16. Youth – Shawn Mendes ft. Khalid

Welke denk jij dat ’t wordt?

Beeld: Shutterstock