Work-out of niet: kun je een wandeling zien als sporten?

Na een flinke wandeling kun je behoorlijk last krijgen van zware benen. Het voelt dan als een hele work-out, maar kun je het ook echt zien als sporten?

Het is natuurlijk geen geheim dat wandelen goed is voor je gezondheid. De discussie blijft of 10.000 stappen nu wel óf niet de norm moeten zijn, maar even een frisse neus halen kan in ieder geval nooit kwaad. Want niet alleen fysiek hangen er veel voordelen aan, ook voor je mentale gezondheid is een rondje buiten bevorderlijk.

Wandeling sporten

Kun je een wandeling nu ook zien als sporten? Personal trainer Doug Sklar verklaart aan Women’s Health: ‘Zoals veel cardio oefeningen of activiteiten, kan intensief wandelen ervoor zorgen dat je hart sterker wordt, je wat calorieën verbrandt, je ademhalingsfunctie verbetert en je humeur verbetert door het vrijkomen van endorfine.’ Het heeft dus wel degelijk nut om na werk nog even een blokje om te gaan.

Calorieën

Wel moet je flink doorstappen om het een work-out te kunnen noemen. Je verbrandt ongeveer 100 calorieën per 1,5 kilometer. Vind je dat wat weinig? Dan kun je dit verhogen door elementen toe te voegen aan je wandeling. Voedingsdeskundige Albert Matheny legt uit: ‘Er zijn verschillende variabelen die invloed hebben op de hoeveelheid calorieën die je verbrand. Maar je kunt 200 calorieën per 1,5 kilometer verbranden wanneer je ook trappen loopt tijdens je wandeling.’



Bron: Libelle | Beeld: Unsplash