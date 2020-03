Verslaafd aan je werk? Zo herken je bij jezelf of je een workaholic bent

Kom jij in de ochtend als eerst binnen op je werk en ga je ’s avonds als laatste weer weg? Neem je niet de tijd voor een pauze en eet je even snel wat, om vervolgens gelijk weer aan het werk te kunnen? En neem je het niet afgekregen werk mee naar huis? Dan zou het wel eens goed kunnen dat jij een echte workaholic bent en verslaafd bent aan alles wat met jouw werk te maken heeft.

De workaholic wordt van alle verslavingen het minst snel herkend. Mensen zien het vaak als iets positiefs, omdat een druk leven parallel lijkt te staan aan succes. Toch wordt het gevaarlijk als je hier te lang mee doorgaat en je uiteindelijk mogelijk in een burn-out belandt.

Werk en privé

Een werkverslaving heeft verschillende oorzaken, maar het komt er vooral op neer dat de scheidingslijn tussen werk en privé steeds meer lijkt te vervagen. Workaholics zijn vaak perfectionisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en nemen daarom al snel hun werk mee naar huis of blijven uren hangen op kantoor. Ook kan het verslaafd zijn aan je werk voortkomen uit angst en onzekerheid. Je stelt hoge eisen aan jezelf en haalt een kick uit mooie resultaten. Toch is die kick vaak van korte duur, waardoor je blijft zoeken naar naar weer een nieuwe kick.

Verslaafd aan je werk

Als je verslaafd bent aan je werk, ben je niet de enige die eronder te lijden heeft. Ook je omgeving kan het lastig vinden dat jij veel tijd en energie in je werk besteedt en dat je nauwelijks meer aan je partner of gezin toekomt. Voor jezelf liggen er ook vervelende gevolgen op de loer; een gezonde leefstijl schiet er al snel bij in en je zit al snel tegen een burn-out aan.

Burn-out

Een workaholic kampt dus met een verslaving en het duurt niet lang voordat je als een opgebrande lucifer op de bank belandt. Vaak begint dit als je symptomen merkt van een depressie of burn-out, zoals bijvoorbeeld schuldgevoel, slapeloosheid, het gevoel dat je down bent, vermoeidheid, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Zorg dus dat je op tijd aan de bel trekt bij deze problemen. Pas als je zelf inziet dat je een werkverslaving hebt, kun je aan de slag om een eventuele burn-out te voorkomen.

