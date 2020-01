Wat vinden mannen van de overall met heel veel zakken?

Al een tijdje is workwear niet meer alleen bedoeld om in te werken, maar ook om de (fashion) show mee te stelen. Lekker handig is zo’n overall trouwens ook, met al die zakken aan de zijkant. Maar wat vinden mannen er van?

Steek die maar in je zak!

Jorn Rohde – beoordeelt de overall met een 6.

(34, presentator, creative en content creator, @jorn.rohde)

‘Ik blijf me verbazen over de namen van de trends. Steek die maar in je zak? Maar hoe dan? Gaat het in deze trend om broeken met van die zakken aan de zijkant? Van dat nummertje van vroeger: ‘Heb jij ook zo’n broek met van die zakken aan de zijkant… ook zo’n broek met van die zakken aan de zijkant?’ Weet je nog? Dat was me een trendje. Ik had ‘m ook hoor. Zo’n ding dat nu alleen nog maar in de ANWB-winkel te koop is. Althans, dat dacht ik! Maar de ANWB-winkel is klaarblijkelijk tegenwoordig ook trendsetter voor de damesspeciaalzaak. Daar zakt m’n broek dan weer van af… (woordgrap alert!).’

Frank van der Lende – beoordeelt de overall met een 7.

(30, presentator bij NPO 3FM, @frank3fm)

‘Heel stoer en heel praktisch. Je hoeft nooit meer een tas mee te nemen als je boodschappen gaat doen. Alles past in de zak. Zo’n grote zak maakt kleding wel lomper en stoerder. Dus als je dit draagt, combineer het dan met iets kleins of vrouwelijks. Of kies een kleur waardoor het minder op een overall lijkt.’

Jamie Trenite – beoordeelt de overall met een 8,5.

(28, presentator van ‘Jules Unlimited’ en tafelheer bij ‘De Wereld Draait Door’, @jamietrenite)

‘Ja, ik vind het leuk! Stoer, beetje apart, maar heel tof als streetwear. Ik zou zo’n onesuit wel voor m’n vriendin willen hebben. In zo’n overall met zakken kunnen vrouwen er ook eindelijk achter komen hoe lekker het is om zonder handtas de straat op te gaan… Zelfs de ergste types kunnen alles kwijt in deze zakken; je kunt er nog net geen verhuizing mee regelen. Ik had alleen nog wel een paar overalls met heftigere kleuren en prints willen zien, deze zijn nog best braaf.

Productie: Fleur van Bentum | Beeld: Getty Images, Asos