Wow: 1 op de 12 Nederlanders wordt geraakt door internetcriminaliteit

Jahaaaa, we moeten een sterk wachtwoord aanmaken, en jahaaa, die moeten we ergens offline of in een digitale kluis bewaren. We weten het, maar we doen het vaker niet dan wel. Slim om daar verandering in aan te brengen, aangezien we massaal ten prooi vallen aan cybercrime.

Je hebt inmiddels tientallen wachtwoorden nodig voor allerhande sites waar je je op begeeft. Veel mensen kiezen makkelijk te onthouden wachtwoorden en vullen die overal in. Dat is te snappen: het is onmogelijk al die verschillende wachtwoorden voor sites te onthouden. Dat weten internetcriminelen ook en ze maken daar handig gebruik van. Een op de vijftig Nederlanders, ouder dan twaalf jaar, werd vorig jaar gehackt op hun Facebook-, Twitter- of mailaccount. Dat onderzochten het Centraal Bureau voor de Statistiek en de politie.

Bedrogen

Maar nog meer Nederlanders, een op de twintig, werd opgelicht via internet. Ze betaalden een nepfactuur, iemand kon geld van hun rekening halen of ze kochten iets maar ontvingen nooit het product. Toch doen veel mensen geen aangifte omdat ze denken dat het niets op zou leveren of dat het te onbenullig zou zijn, wat nooit het geval is, aldus de politie. Op deze site kun je aangifte doen van internetcriminaliteit.

Slimme tips

Wat kun je nou zelf doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercrime? Naast dubbelchecken of online facturen wel echt zijn en verkopende partijen te googelen, is het ook belangrijk je wachtwoorden zo lastig mogelijk te maken voor criminelen. In het filmpje hieronder worden wat slimme tips gegeven, zoals een zin als wachtwoord, maar ook goede ‘opbergtools’ voor al die wachtwoorden.

Bron: Bright.nl | Beeld: Bruce Mars Pexels

