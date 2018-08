Wow: bijna 50-jarige Jennifer Lopez geeft waanzínnige show weg bij VMA’s

Onder luid applaus heeft Jennifer Lopez afgelopen nacht tijdens de MTV VMA’s de Michael Jackson Video Vanguard Award in ontvangst genomen. De bijna 50-jarige popster is daarmee de eerste Latin-artiest die de oeuvreprijs in de wacht weet te slepen. In een afgeladen Radio City Music Hall in ‘haar’ New York gaf J.Lo een emotionele speech, nadat ze eerder een medley van haar grootste hits ten gehore had gebracht.

‘Ik werd sterker door mijn twee engeltjes’

‘Dit is een enorme eer voor mij, ik ben opgegroeid met MTV. Mijn dromen zijn uitgekomen, dit is geweldig. Mijn loopbaan werd een obsessie voor me, mensen zeiden dat ik me moest focussen op een ding in plaats van alles tegelijk doen. Maar ik wilde meer en dacht: ‘waarom niet?’ Ik heb mijn eigen pad geplaveid en mijn eigen regels opgesteld. Met de komst van twee engeltjes veranderde dat. Mijn kinderen dwongen me om sterker te worden en het nog beter te doen. Max en Emme, ik hou van jullie’, aldus Jennifer.

Trots

Naast haar kinderen zat ook haar hele familie vooraan om hun ‘Jenny from the block’ toegejuicht te zien worden door een uitzinnig publiek. Jennifers vriend Alex Rodriguez keek apetrots toe en werd ontroerd door haar lieve woorden over hem. “Alex, jij bent mijn soulmate, jij maakt mijn leven nog zoveel mooier en leuker. Mijn macho, ik hou van jou.”

Medley

Tijdens haar medley kwamen een aantal van J.Lo’s grootste hits voorbij zoals Waiting For Tonight, Love Don’t Cost A Thing en On The Floor voorbij. Ze kreeg support van DJ ‘another one!’ Khaled en good old friend rapper Ja Rule, met wie Jenny in het verleden meermaals de studio indook.

Wereldvrouw

En natuurlijk zingt ze leuk, maar de enige gedachten die er door ons heen gingen bij het zien van haar optreden waren; 1.) is deze bloedmooie vrouw écht bijna vijftig?! 2.) worden haar dansmoves met de jaren nu alleen maar beter? en 3.) is deze bloedmooie vrouw écht bijna vijftig?! – ja, die bleef terugkomen. Wow, als we toch eens van uiterlijk en genen met iemand mochten ruilen…

