Wow: de tatoeages van ‘de Mol’ zouden overeenkomen met de opdrachten

We hebben al heel wat hints voorbij zien komen, maar deze zou zomaar eens juist kunnen zijn. Nu denken we niet dat de Mol speciaal deze plakplaatjes heeft laten zetten voor het programma (of wel, dedication), maar er gaat een theorie rond dat de tatoeages van déze kandidaat precies overeenkomen met de opdrachten in Wie is de Mol?

We hebben het over niemand minder dan Rob. Alle kandidaten lijken nu ook hem in het vizier te hebben, maar er waren al veel eerder aanwijzingen waardoor je hem zou kunnen ontmaskeren. Niet dat wij uit onze Nathan-tunnel gaan, daar niet van.

Teleurstelling

Kijkers waren wel een beetje teleurgesteld dat er wederom niemand het spel moest verlaten. En een finale met vier kandidaten? Past niet helemaal in het boekje van ‘hoe het hoort’. Toch staat ons nog wel een verrassing te wachten. Presentator Rik geeft namelijk aan dat één deelnemer nog net voor de grote ontknoping afvalt. Hoe dit zit, horen we waarschijnlijk ergens deze week óf zaterdag.

Tatoeages de Mol

Tot die tijd doen Molloten er alles aan om de Mol vroegtijdig te ontmaskeren. Een van hen heeft dan ook een overzicht van ‘Rob’s Tattooshop’ gemaakt, die allemaal zouden verwijzen naar de opdrachten in dit seizoen. Zo zien we ‘tevreden’ op zijn bovenarm staan. Herinner je je nog dat van de Westelaken de befaamde woorden ‘de Mol is tevreden’ uitsprak? Juist. Maar het gaat nog verder. Zo is een zandloper gespot op zijn rechterpols (dit gaat om de opdracht waarbij ze in een soort doolhof kokers met zand moesten vinden) en een vraagteken (die natuurlijk ook op de markt gezocht moest worden). Tel daar nog een theekopje bij op (ze moesten een heel servies verzamelen) en heel wat andere plakplaatjes en je snapt wel dat de tunnel dieper en dieper wordt. Interesting.