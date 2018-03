Wow, heftig op Netflix: ‘Derren Brown: The Push’

Deze film op Netflix maakte behoorlijk wat tongen los. In Derren Brown: The Push wil illusionist Derren Brown uitzoeken of het mogelijk is om iemand door sociale druk een moord te laten plegen.

Met zeventig acteurs en een man die zich van geen kwaad bewust is, spelen ze een scene na en proberen de acteurs door groepsdruk uit te oefenen de man over te halen een moord te begaan. Heftig, want het gaat hier om een reality film. Er is dus ook nogal wat commotie over ontstaan. Bekijk hieronder de trailer.

Netflix’s THE PUSH is terrifying, horrible, and an absolute must-see. Oh, man. — Rachel Simon (@Rachel_Simon) February 27, 2018

Stop whatever you’re doing and watch The Push on @netflix. — Big Cat (@_BIGCAT) February 28, 2018

Just watched “Derren Brown: The Push” on Netflix. I recommend it to everyone. It’s all about social compliance (being manipulated by others). It’s fascinating, infuriating, enlightening, cringeful and eye opening all at once. — Spoole (@SeanPoole) March 2, 2018

