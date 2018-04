Wow: in deze villa op de Malediven slaap je onder water

Nu zeggen we natuurlijk nooit ‘nee’ tegen een tripje naar de Malediven, maar er is nu nog een extra reden om eens flink te gaan sparen. Het magische eiland heeft er namelijk een ultieme bucketlist-factor bij: overnachten in een onderwatervilla.

Een uitzicht op de skyline van New York of juist op de Eiffeltoren in hartje Parijs is natuurlijk mooi. Maar wakker worden tussen de vissen en prachtig koraal is natuurlijk helemaal betoverend. In de villa The Muraka, wat in het Dihevi ‘koraal’ betekent, is dit vanaf november mogelijk. De villa bestaat namelijk uit twee lagen, waarvan de onderste onder water is. Hier vind je een slaapkamer met kingsize tweepersoonsbed, een riante woonkamer, een beveiligingsruimte, een ruimte om te sporten én, ja ja, een onderkomen voor je eigen persoonlijke butler.

Nog even doorsparen

Kortom: het ontbreekt je hier absoluut niet aan de nodige luxe. En hoewel je het bedrag wel met zijn negenen kunt delen, is 50.000 dollar per nacht alsnog geen koopje te noemen. De gigantische villa van het prestigieuze Conrad Hotels gaat dan ook gepaard met een pittig prijskaartje, maar kostte in totaal ook zo’n 15 miljoen dollar om te laten bouwen. Enfin, dat wordt samen met je familie of vriendengroep dus nog flink even doorsparen. Maar hé, bij het zien van de foto’s weet je wel gelijk waar je het voor doet. Wat een prachtig onderkomen!

Bron Pure Luxe, High Snobiety | Beeld Instagram, iStock