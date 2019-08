Wow! Pommeline uit Temptation had psycholoog nodig na kampvuur

Waar we bepaald niet onder de indruk waren van het reguliere seizoen van Temptation Island, is het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS weer ouderwets smullen. Blijkbaar waren wij dan ook niet de enige die enorm onder de indruk waren van het tweede kampvuur, ook deelneemster Pommeline vond het tweede kampvuur heel heftig.

Na het eerste kampvuur gaf Channah aan nog even te willen kletsen met Yolanthe. Toen ze met zijn tweeën waren vertelde ze haar grote geheim. Ze was zwanger en wou heel graag naar huis. Nu kijken Channah en haar partner Quinten thuis samen de afleveringen terug en doen zij maar al te graag een boekje open over wat er zich achter de schermen afspeelt. Hier vertelt Channah dan ook dat Pommeline er heel slecht aan toe was na het zien van haar beelden.

Huilbui

Sowieso zien we Pommeline de hele tijd huilend op het eiland. Meestal komt dat doordat ze haar toenmalige verloofde mist. Maar na het zien van haar beelden had het een andere reden. Op de beelden zagen we hoe Fabrizio zich afvraagt hoe hij haar spullen uit zijn huis krijgt. According to ChannaH is Pommeline toen helemaal ingestort.

Rust

“We hebben toen een hele pauze gehad en hier is een psycholoog bijgekomen. Op een gegeven moment trok ze het niet meer. Toen moest ze echt staan en in- en uitademen. Die psycholoog ging Pommeline echt even rustig maken, want ze kon niet meer.” Channah en Quinten vinden het heel sneu voor Pommeline. “Zij doet daar niets en huilt alleen maar. Ze heeft echt maar vijf minuten van de dag dat ze het gezellig heeft. Verder huilt ze weer.”

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: Videoland, Youtube