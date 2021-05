Zondag was het die ene dag van het jaar waarbij alle moeders in het zonnetje worden gezet. Ook Nicolette van Dam vierde de liefde voor haar moeder. Wij weten nu in ieder geval wel dat Nicolette haar looks niet van een vreemde heeft.

Onafscheidelijk

Met een toegewijde Instagram post showt Nicolette in volle glorie haar moeder. ‘M’n mama en ik. Onafscheidelijk. M’n vriendin. M’n alles. Kan zelf de moeder zijn wie ik ben doordat ik het beste voorbeeld heb.’ Dat de twee niet zonder elkaar kunnen is wel duidelijk. Soms komt daar zelfs een traantje bij kijken: ‘Deze foto is gemaakt net nadat we samen ff emo moment hadden, omdat we zo dankbaar zijn dat we elkaar hebben.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1)

Knuffelen

Het coronavirus maakte het eerder nog moeilijk voor de twee om elkaar te voorzien van een knuffel en een zoen. ‘Elkaar weer een kus geven en knuffelen, daar moeten we nog even geduld voor hebben. Straks haal ik alles in met m’n liefste mooiste mama…’ De twee lijken nu in ieder geval geen last meer te hebben van de afstand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1)

