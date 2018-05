Wow! Je zonnebril heeft dus een houdbaarheidsdatum

Zonnebrillen zijn onze nieuwe verslaving. De cateye, aviator, met ronde glazen, gekleurde glazen, noem maar op! Je hebt het ongetwijfeld wel in je ‘privé collectie’ zitten. Tja, je wilt je ogen natuurlijk wel beschermen tegen de zon. Maar weet jij dat je zonnebril een houdbaarheidsdatum heeft?

Je hoort het goed! Voor diegene die altijd heel lang met een zonnebril doen, heeft StyleToday slecht nieuws. Volgens een Braziliaans onderzoek is je zonnebril namelijk na twee jaar al aan vervanging toe. Wow! De zonnestralen beschadigen namelijk na verloop van tijd de glazen waardoor er meer uv-licht binnen komt. Oh nee!

Niet meteen schikken, want het is niet zozeer bij ons van toepassing. Mensen die op het zuidelijke halfrond wonen, waar de zonkracht gedurende het jaar veel hoger is, moeten eerder hun zonnebrillen vervangen dan mensen die op het noordelijke halfrond wonen.

Twijfel jij of ‘ie toe is aan vervanging? Dan is het sowieso verstandig om na twee jaar een nieuwe zonnebril te kopen. Het op lang termijn dragen van een zonnebril die aan vervanging toe is, kan namelijk zorgen voor onherstelbare schade aan je zicht.

Voortaan dus goed opletten wanneer jij een zonnebril koopt! Het zou namelijk zonde zijn als je nu al je zonnebrillen moet weggooien.

