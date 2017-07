WTF: Dit restaurant biedt apparatuur aan voor je perfecte Instagramfoto

Het moet niet gekker worden. In het restaurant Dirty Bones in Londen kan je nu een gratis fotokit gebruiken, zodat jij de perfecte Instagramfoto van je eten kunt maken. Say what?!

Ben jij iemand die altijd foto’s maakt van je lunch, diner of kopje koffie wanneer je in een restaurant bent? Dan moet je zeker eens langs Dirty Bones in de Britse hoofdstad. In dit restaurant kan je namelijk – naast Instagramwaardige gerechten – apparatuur zoals een ledlamp, mobiele oplader voor verschillende telefoons, een groothoeklens, statief en selfiestick bestellen.

‘We helpen mensen graag om het perfecte plaatje te maken,’ vertelt Dirty Bones-oprichter Cokey Sulkin tegen Mic. ‘De mensen die onze restaurants bezoeken, zijn meestal heel actief op social media en dan vooral op Instagram.’

Maar ook als je niet van de #foodporn-kiekjes op je Instagramfeed bent, kan je prima een bezoekje brengen aan het restaurant. Alle spullen zijn zo compact mogelijk, zodat je niet gestoord wordt tijdens je etentje. ‘Foto’s van goede kwaliteit maken is leuk, maar uiteindelijk is een goede restaurantervaring en lekker eten voor ons het belangrijkste,’ aldus Cokey.

Een aantal foto’s die werden gemaakt bij Dirty Bones: