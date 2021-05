Wauw: Xelly Cabau deelt prachtige foto van babybump

Visagiste Xelly Cabau (33) deelde afgelopen december het blije nieuws in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Samen met haar liefde Beer Muller (33) telt ze de dagen af tot de bevalling. En daarvan deelt ze een prachtig plaatje op Instagram.

Ze hebben al een prachtig zoontje Yono (2), die straks grote broer wordt. Xelly deelt niet heel veel over haar zwangerschap, maar zo nu en dan zien we toch wat kiekjes voorbij komen waarop ze trots haar buik laat zien.

Babybump

Nu deelt Xelly een prachtige foto van haar babybump op Instagram. Daarbij schrijft ze: ‘We zijn zo gezegend’, gevolgd door de hashtag #the4ofus en ‘nog maar een paar weekjes!’. Een hoop BN’ers reageren op de foto en schrijven en delen hoe mooi ze eruit ziet.

Geslacht

Wat het geslacht van de kleine spruit wordt, is nog steeds geheim. Xelly is van plan om dat pas te delen als de baby geboren is. We zijn natuurlijk ook benieuwd welke naam het tweede kindje zal krijgen. De naam van haar eerste kindje, Yono, heeft een bijzondere betekenis: ‘Yo’ staat namelijk voor de naam van haar zus Yolanthe. En ‘no’ verwijst naar een andere tante: Noor.

De tweede naam, Kasper, is ook een verwijzing naar familieleden. Deze naam zit in de familie van Beer: hij, zijn vader én zijn opa dragen ook deze namen.

