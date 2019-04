Hiep hiep: Xelly Cabau van Kasbergen bevallen van een jongetje

Hiep hiep beschuit met muisjes: Xelly Cabau van Kasbergen is bevallen van een zoontje. Dat weet het AD te melden. Het 30-jarige zusje van Yolanthe Cabau van Kasbergen zou zijn bevallen in een Amsterdams ziekenhuis.

Het nieuws is nog niet bevestigd, dus een exact tijdstip van de geboorte en zijn naam zijn nog niet bekend. Volgens bronnen bracht Yolanthe (34) samen met haar driejarige zoontje Xess Xava vandaag een bezoek aan haar nieuwe neefje.

Xelly en haar verloofde Beer Muller maakten hun zwangerschap in oktober bekend. Daarop volgde in januari de gender reveal. ‘Het klinkt heel erg cliché, maar het is echt onbelangrijk om te weten wat het wordt. Maar op het moment dat je gerust wordt gesteld en het zit allemaal goed, dan is het natuurlijk wel leuk om te weten,’ verklaarde Xelly eerder.

Het management van de brunette heeft het nieuws nog niet bevestigd. Xelly en Beer zijn sinds 2008 samen.

Bron: AD, beeld: ANP