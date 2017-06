VIDEO: De lancering van ‘HAIR’, het nieuwe boek van Xelly Cabau van Kasbergen (+WIN!)

Na het succes van haar eerste boek ‘Make-up’, heeft Xelly Cabau van Kasbergen nu een tweede boek uitgebracht: ‘Hair’. De visagist van de sterren deelt in het boek hoe je het beste uit je haar kunt halen, welke tools je kunt gebruiken en welke kleur en haarstijl het beste bij je passen.

VIVA was aanwezig bij de feestelijke presentatie in het W Hotel te Amsterdam en sprak de brunette over haar nieuwe boek.

Wat was je inspiratie voor dit boek?

“Ik ben visagist en mijn eerste boek ging over make-up. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ik ook jaren haarstylist ben. Omdat ik ook deze kennis graag wilde delen, besloot ik een tweede boek te maken! Ik wil graag laten zien dat je met simpele tools en de juiste producten heel gemakkelijke mooie kapsels kunt maken.”

Wat vind je belangrijker: goede make-up of een goed kapsel?

“Hier kan ik écht niet tussen kiezen, want ik vind dat het eigenlijk een geheel is. Een mooie make-uplook wordt afgemaakt door mooi haar, dus ik zie het eigenlijk meer als een totaalplaatje. Je hoeft écht niet heel veel make-up te dragen of uren bezig te zijn met een kapsel, maar een mooie basis vind ik toch wel belangrijk.”

Je hebt al met heel veel bekende mensen mogen werken. Wat is een shoot die je áltijd bij zal blijven?

“Ik vind alle shoots die ik heb gedaan bijzonder, omdat iedere fotoshoot weer heel anders is. Maar een dag die ik nooit zal vergeten, is de keer dat ik de visagie van mijn zus Yolanthe deed toen ze zwanger was. Ik had toen echt het gevoel dat ik twee mensen mooi maakte, en dat was ontzettend bijzonder!”

Van welke bekendheid zou je nog graag het haar willen doen?

“Dan kies ik toch wel voor Beyoncé. En nog een vrouw die hoog op mijn lijstje staat is Koningin Màxima, want ik vind haar echt een natural beauty, een vrouw met veel charisma!”

Niet iedereen is gezegend met zulke volle lokken als de zusjes Cabau. Heb je een tip voor vrouwen met dun haar?

“Er zijn heel veel producten die speciaal voor dun haar zijn, deze producten bevatten een bepaalde vezel die het haar dikker doet lijken. Maar je kunt ook hair extentions nemen, dat is tegenwoordig écht niet gek meer. Natuurlijk moet je wel zorgen dat je de juiste kleur en dikte kiest, maar ik vind het een hele leuke optie. En even tussen jou en mij; ik draag nu ook extentions. Want dat vind ik wel: als je het draagt, dan moet je er ook gewoon eerlijk voor uitkomen!”

Winnen!

Lijkt het jou leuk om de fijne kneepjes van het vak te leren en zelf ook de mooiste kapsels te kunnen maken? Doe dan mee met de winactie, want VIVA mag een boek weggeven! Kans maken? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doe mee!