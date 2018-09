XOXO: dit Amsterdamse merk lanceert collectie geïnspireerd op Gossip Girl

Nu Gossip Girl’s Ed Westwick weer vrijgezel is, snappen wij helemaal dat je je wilt kleden als Serena of Blair om kans te maken op een plekje in zijn hart. Want zeg nou eerlijk, met Chuck Bass willen we allemaal wel een beschuitje delen, toch? Daarom komt de nieuwe collectie van Wanderlust Amsterdam als geroepen: zij lanceren hun collectie geïnspireerd op Gossip Girl.

Lees ook: Gossip Girl’s Ed Westwick is weer vrijgezel

XOXO

Jurkjes met klassieke kraagjes zoals Blair ze zou dragen, kleurrijke prints zoals je die van Serena gewend bent en felgekleurde bontjassen met hartjes waar beide it-girls mee weg zouden lopen, de serie over de New Yorkse elite loopt als een rode draad door de najaarscollectie van het Amsterdamse merk. Dat betekent dat je je in de kledij van Wanderlust altijd een hippe it-girl voelt. Geen wonder dat Charlie van der Ligt, zusje van, en haar bestie Robin Balou het gezicht zijn van deze campagne. Hebben? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.