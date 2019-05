XOXO Gossip Girl: waarom roddelen we zo veel?

We roddelen wat af op een dag. Soms is er niks lekkerder dan met je beste vriend(in) te klagen over die ene fitgirl of lastige collega. Maar waarom? Deze tijd zou je een stuk beter kunnen besteden.

Volgens Psychology Today roddelen we vooral omdat we een naar gevoel kwijt willen. We denken dat we door te roddelen het gevoel dumpen, maar niets in minder waar. Klagen of roddelen verandert de balans in ons brein dat draait om negativiteit en positiviteit en voor eventjes voelen we ons beter, maar in plaats daarvan wordt dat nare gevoel daarna alleen maar groter. Daarnaast zorgt het alleen maar voor meer miscommunicatie, vertraging of onduidelijkheid en vermindert het positieve betrokkenheid.

Roddelcultuur

Toch is roddelen niet per se slecht. Je kan ook aardige dingen zeggen over iemand die er niet bij is. Roddelen kan ook zorgen voor sterkere vriendschappen, zowel privé als op het werk. Het creëren van een gemeenschappelijk ‘vijand’, schept een band. Daarnaast kan een roddelcultuur er ook voor zorgen dat mensen meer hun best doen, want je wilt natuurlijk niet de volgende zijn waar je collega’s over roddelen.

Zeg het gewoon

Maar met roddelen kom je geen stap verder. Dus, wat kun je beter doen dan al dat roddelen? Bespreek het probleem gewoon met de persoon waar het om gaat. Tuurlijk brengt dit de nodige risico’s met zich mee, pak het dus op een goede manier aan!

