XOXO: keert Ed Westwick terug in de reboot van ‘Gossip Girl’?

Goed nieuws voor alle fans van Gossip Girl: niet alleen keert de serie terug, maar ook zou een oude bekende zijn opwachting maken. We hebben het over niemand minder dan Ed Westwick, oftewel Chuck Bass.

Na acht jaar zullen we ein-de-lijk weer kunnen gaan genieten van onze favoriete Upper East Siders. Maar doordat de serie een nieuwe generatie tieners volgt, was het nog maar de vraag of we wel oude personages terug zouden gaan zien.

Ed Westwick

Niemand minder dan Ed Westwick plaatst verschillende hints op Instagram die lijken te wijzen op een return of the Bass. Zo deelde hij eind januari al een foto met het mysterieuze bijschrift ‘Xoxo’ en poseerde hij zeven dagen geleden voor de tekst ‘Morisson Hotel’. Is dit het bewijs dat Chuck Bass een nieuw hotel heeft of is het slechts toevallig?

Andere castleden

Ook Chace Crawford (Nate Archibald) en Blake Lively (Serena van der Woodsen) zien een terugkeer wel zitten. Zij hebben al laten weten het niet uit te sluiten weer in de huid van hun populaire karakters te willen duiken. Toch is er wel een kink in de kabel: Leighton Meester gaat sowieso niet meer Blair Waldorf vertolken. De actrice is te druk met andere projecten.

Xoxo

Wie we wel kunnen bewonderen in de reboot? WarnerMedia maakte eerder bekend dat Whitney Peak (Molly’s Game), Eli Brown (The F**ck-It List), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) en Jason Gotay (Peter Pan Live!) een rol zullen krijgen in het vernieuwde Gossip Girl. En misschien wel het belangrijkste nieuws: Kirsten Bell zal opnieuw het beroemde ‘Xoxo’ in gaan spreken. Can’t wait!



