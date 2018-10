Yaaaas: woon jij in een van deze vijf plaatsen? Dan heb je een heuse kerstwinkel om de hoek

Krijg jij in september al de neiging om kerstmuziek op te zetten, heb je al bedacht in welk thema je dit jaar je huis gaat versieren en eet je glitters als ontbijt? Ga dan even zitten voordat je verder leest.

Deze week zijn namelijk op meerdere plekken pop-up kerstwinkels geopend onder de heerlijke naam: It’s all about Christmas. In het filmpje hieronder zie je hoe de winkel in Bataviastad eruit ziet. En dat is…een beetje alsof je de kersthemel betreedt. Alles wat je met kerst in huis wilt halen vind je hier in alle kleuren, glitters en maten. Van kerststal tot nepsneeuw – de kerstjunkie kan hier z’n hart ophalen.

Hier zitten ze

In Nederland zijn de winkels te vinden in Bataviastad, Beek, Enschede, Rosada Fashion Outlet en Utrecht Hoog Catharijne. Niet bij jou in de buurt? No worries, online kun je ook bij ze losgaan.

Bron: Kerstversiering.nl | Beeld: iStock