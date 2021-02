In deze tijd, waarin je meer thuiszit en minder nieuwe prikkels ervaart, is het helemaal niet gek als je wat aankomt. En dat is niet erg. Integendeel. Dat vinden wij, en dat vindt ook Yara Michels. De 31-jarige onderneemster deelt op Instagram een openhartige post over haar struggles met én reis richting zelfliefde.

Ze heeft een carrière waar je ‘u’ tegen zegt, is een selfmade girlboss pur sang, inspireert dagelijks duizenden mensen met haar foto’s en is nog bloedmooi ook: Yara Michels is anno 2021 een gevestigde naam in de mediawereld. Maar ondanks dat worstelt ook zij weleens met haar uiterlijk, deelt ze op Instagram.

Lichaamsverandering normaliseren

Terwijl ons oog direct viel op haar geweldige jeans en zo mogelijk nog geweldigere Gucci tasje, werd ons oog daarna al gauw getrokken naar het ellenlange onderschrift bij de foto die ze op Instagram deelt. Yara schrijft: ‘Zoals zovelen van ons, ben ik wat aangekomen vanwege ongeveer 1000 redenen, want het is volkomen normaal dat menselijke lichamen in de loop van de tijd veranderen.

De sportscholen zijn al maandenlang gesloten, ik ben niet gemotiveerd om thuis fitgirl te worden, en ik eet wanneer ik iets te vieren heb, gelukkig ben, gestrest of verdrietig ben – eten is eigenlijk een van de weinige leuke dingen waar je nu naar uit kunt kijken.’

Grotere jeans, blijer gevoel

Ze vervolgt: ‘In plaats van te proberen me in kleren te wurmen die ik nu gewoon niet pas en negatieve gedachten op te roepen of mezelf te straffen, besloot ik het om te draaien. Ik heb al die items voor een later tijdstip bewaard- we zullen zien wat er gebeurt – en mezelf op een nieuw paar coole jeans met wijde pijpen getrakteerd waar ik me geweldig in voelde.’

Dat is de coronapraat die we graag horen. Want zo is het maar net. Er is niets mis met een grotere broek, er is niets mis met wat kilootjes meer of minder, en er is al helemaal niets mis met geen ambities hebben om topfit en afgetraind deze coronatijd uit te komen. Hear, hear, Yara!

