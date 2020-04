Liefde gaat door de maag: Yasmine en Martin toch wél bij elkaar?

Eerder deze week gingen er geruchten dat de relatie van EOTB-Yasmine en Love Island-Martin voorbij zou zijn. Maar wie met een scherp oog naar hun stories van gisteravond kijkt, ziet dat ook bij hen de liefde door de maag gaat. Ze scheppen dezelfde pasta met gesmolten kaas op.

Een ding is in ieder geval duidelijk: Yasmine is druk aan het huishouden op haar Instagram-account. Zo verwijderde ze eerst alle foto’s waarop ze samen met Martin stond, om diezelfde foto’s vervolgens weer terug te zetten. Daarnaast zetten ze onder alle foto’s de comments uit, die nu weer aan staan. En daar houdt het niet op: Yasmine ontvolgde Martin, maar nu zien we haar blauwgevinkte-account weer netjes tussen Martin’s volgers staan. Saillant detail: andersom zien we Martin niet tussen haar volgers staan.

Tekst gaat verder onder foto.

En dan zijn er nog die subtiele verwijzingen naar ‘hun’ appartement. Yasmine kondigde meerdere malen op social media aan dat Martin en zij op zoek waren naar een huis. Vervolgens postte ze een foto van een prachtige roze stoel in een dromerig wit interieur met als bijschrift: ‘Details from our appartment‘. Daarmee hintte ze duidelijk op hun gezamenlijke woning, nietwaar? Overigens wist een oplettende volger op te merken dat dit een hotelkamer van hotel Yust in Antwerpen betreft (waar je ook voor langere tijd kunt verblijven). Dat maakt het allemaal nog spannender, want inmiddels heeft Yasmine een tweede interieurkiekje (welja, een glas wijn valt onder interieur toch?) gepost met als bijschrift: ‘Love my new place’. Huh, waarom praat ze nu opeens in enkelvoud in plaats van in meervoud?

Hashtag privacy

Het ziet er naar uit dat we voorlopig geen antwoorden gaan krijgen, want ook in haar stories is ze druk met cryptische bijschriften. Daar postte ze onderstaande afbeelding: ‘What people don’t know, they can’t ruin #privacy’.

Tekst gaat verder onder foto.

Bedoelt ze hiermee dat ze vanaf nu de relatie met Martin privé houdt? En zo ja, waarom kondigt ze dát dan niet even aan, in plaats van dat vage gedoe? Hallo, wij zitten ook maar thuis zonder leven, een beetje duidelijkheid is dan wel zo fijn!