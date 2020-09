Yasmine Pierards bedankt haar volgers: ‘Jullie hebben me zien groeien van gestoord meisje naar onafhankelijke vrouw’

Yasmine Pierards heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram aangetikt. Om die reden staat de reality tv-ster stil bij de mijlpaal die ze heeft bereikt. ‘Jullie hebben me zien groeien van gestoord meisje naar onafhankelijke vrouw’.

Voor Yasmine Pierards (23) is de coronaperiode een bewogen periode geweest. Aan het begin van de Belgische lockdown ging haar relatie met Martin Foru, bekend van Love Island, uit. Niet lang daarna pakte ze haar koffers en pendelde ze een maand tussen Ibiza en Marbella om de zomer te vieren.

Vooral op Ibiza leek Yasmine haar geluk opnieuw gevonden te hebben. Videoverslagen waarop ze te zien was met een stralende lach, cocktails en goed gezelschap deelde ze in overvloed. Ook werd ze al snel gelinkt aan een potentiële lover, het Britse model Tyrone Hermitt, met wie ze op Ibiza regelmatig werd gespot. Toch leek het meer op een vakantie fling; Yasmine ontkrachtte via Instagram dat Tyrone haar nieuwe vriend zou zijn en bij thuiskomst in België verdween Tyrone uit haar stories.



En dan was er dat heftige bericht dat Yasmine op 11 augustus op haar Instagram deelde. Met foto’s van haar bebloede gezicht liet Yasmine aan haar volgers weten dat ze is mishandeld in haar eigen huis. ‘Gisteravond ben ik op een domme kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet wou vertrekken’, schreef ze toen. Ze deed een stapje terug van social media en nam rust om zichzelf opnieuw te vinden.

Nu, bijna een maand na het vreselijke ongeval, is ze sterker terug dan ooit. Om de meer dan 500K volgers te vieren blikt ze terug. ‘Drie jaar geleden begon ik met reality tv. Sindsdien hebben jullie me zien groeien van crazy girl naar a strong independent woman.’ En je kunt zeggen over Yasmine wat je wil, maar yes: deze meid hebben we inderdaad zien groeien. Veerkracht much?

Inmiddels heeft Yasmine de tekst onder haar foto aangepast, iets wat ze vaker doet. Er staat nu: ‘Wauw I reached 500K followers. Thanks for all the love and support guys. I feel so blessed. Love you all.’ Neemt niet weg dat we het deze meid ontzettend gunnen na alles wat ze heeft meegemaakt.