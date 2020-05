Toch geen ‘welke ex is next?’: Yasmine Pierards ontkent relatie met Elias

Onlangs maakte EOTBDD’s Yasmine Pierards bekend weer single (and ready to mingle) te zijn. Aan het prille geluk met Love Island-ster Matin Foru kwam, na het verwijderen, weer toevoegen en opnieuw verwijderen van hun gezamenlijke Instagram-foto’s uiteindelijk echt een einde.

Even leek het alsof het liefdesverdriet van Yasmine maar van korte duur was en dat ze alweer een relatie zou hebben met – hoe verrassend?! – een andere bekende ex.

Yasmine Pierards en Martin

Yasmine en Martin vonden elkaar via hun Instagram DM’s en gingen de quarantaine-periode samen in. De twee lagen continu in elkaars armen te picknicken en deden daar gretig verslag van op social media. Maar die verplichte quality time leek hun relatie niet bepaald goed te doen. Ze besloten er een punt achter te zetten en verwijderden elkaar voorgoed van hun Instagram.

Een nieuwe ex?

We weten dat de liefde in realityland nét even iets sneller gaat dan normaal. Wie de Instagram Stories van de ‘Moroccan princess’ wel eens bekijkt, had kunnen denken dat Yasmine alweer een nieuwe vriend zou hebben. Of eigenlijk oude: want het was niemand minder dan ex Elias die Yasmine regelmatig gezelschap hield.

Harrie op Instagram Live

En toen was daar onze Harrie (de hengst) die via een Instagram Live leek te bevestigen dat de twee exen weer samen waren. Yasmine lag tijdens de live-sessie met Elias in bed, waarna Harrie hen feliciteerde met hun ‘huwelijk’.

Toch niet

Toch hadden we zo onze twijfels bij een hereniging. Op de social media-kanalen van de twee zijn geen sporen te vinden van een eventuele relatie. En ook de diva zelf benadrukt nu dat er niets waar is van de geruchten. ‘Ik heb geen relatie. Met niemand. De dag dat de roddelbladen dingen gaan posten die wél waar zijn spring ik een gat in de lucht. Sensa voor saus’, schrijft Yasmine. Da’s klare taal.

