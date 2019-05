Yasmine trapt tijdens EOTBDD deelneemster in elkaar: ‘Ze had het dubbel en dik verdiend’

Ex On The Beach Double Dutch kun je eigenlijk heel simpel samenvatten in drie woorden: drama, drama en nog eens drama. In de eerste aflevering – die afgelopen zondag werd uitgezonden – was al te zien hoe vooral de dames elkaar direct als concurrenten beschouwen, maar nu blijkt het nog verder te gaan. Yasmine heeft de ex van de populaire Harrie het ziekenhuis ingetrapt.

Met een grote glimlach geeft Yasmine voor de camera toe dat het ‘er heftig aan toe ging.’ Ze zegt: ‘Er kwam veel drank en agressie bij kijken. Als er dan mensen voor je staan die het uitlokken, kan je het krijgen. Ze had het dubbel en dik verdiend.’

Of ze het nog een keer zou doen? Absoluut, laat Yasmine weten door volmondig ‘ja’ te antwoorden. ‘Ze had het dubbel en dik verdiend. Ik kan nog niet zeggen of het weer goed is met haar, maar we zijn in ieder geval geen best friends. Laten we het daar ophouden.’

“Koning” Renan staat ernaast en lacht wat ongemakkelijk. Zou hij bang zijn?

Overigens is Yasmine niet de enige die we moeten vrezen. Ook de Terror Twins zouden betrokken zijn bij de vechtpartij in de tropische villa.

Het fragment van Shownieuws.nl kun je hier bekijken.