Yay! Van Dalen bestaat 145 jaar en viert dat met speciale collectie

Eén van de oudste schoenenretailers van ons land mag 145 kaarsjes uitblazen! Van Dalen is jarig en dat viert de schoenengigant niet met taart, maar met schoenen. Ze hebben daarom de handen ineen geslagen met de zusjes Spijkers & Spijkers, die een speciale jubileumcollectie ontworpen.

‘De lancering van een schoenencollectie is een droom voor ons. Al meer dan 17 jaar is Spijkers en Spijkers een onafhankelijk en succesvol modelabel. Naar eigen inzicht gaan wij samenwerkingen aan waarbij wij onze creatieve vrijheid kwijt kunnen en die een aanvulling zijn op ons merk. Omdat we dezelfde waarden delen zoals authenticiteit en vakmanschap is Van Dalen hierbij een perfecte match,’ aldus Truus en Riet Spijkers.

De sneakers zijn voorzien van vrolijke, zomerse kleurtjes en dikke zolen. Helemaal volgens de trend van nu. Hebben? De collectie is vanaf nu verkrijgbaar in de winkels van Van Dalen én online. De prijzen variëren tussen de €159,99 en €169,99.

Beeld: Van Dalen

