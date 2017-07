Yay! Er komen twee nieuwe Harry Potter-boeken aan

Wie dacht dat deze tropische woensdag niet beter kon worden heeft het mis. Zojuist is namelijk bekend geworden dat er nieuwe Harry Potter-boeken in aantocht zijn!

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het eerste boek van J.K. Rowling over de tovenaarsleerling, worden er twee nieuwe boeken uitgegeven.

De boeken zijn tot stand gekomen met medewerking van de schrijfster, uitgeverij Bloomsbury en The British Library. In de boeken zal vooral over de achtergrond van de toverwereld worden verteld. Harry Potter: a Journey Through a History of Magic gaat over allerlei magische wezens en toverspreuken. We worden meegenomen naar onderwerpen die Harry en zijn vrienden bestudeerden op Zweinstein in Harry Potter: a History of Magic.

De nieuwe Harry Potter-boeken worden in oktober verwacht.

