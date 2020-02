Yay! Goud voor Maan voor album ‘Onverstaanbaar’

‘Wat een week… ALBUM IS GOUD 🏆 in twee weken… hoe dan…??? ik kan alleen maar zeggen hoe mega gruwelijk trots ik ben op iedereen die naar de songs luistert en iedereen die heeft meegewerkt: deze is voor jullie’, schrijft Maan bij een Instagram post, waar ze trots haar nieuwe plaat ‘Onverstaanbaar’ in het goud vasthoudt.

De zangeres gaf van de week al aan dat haar album, sinds die twee weken geleden is uitgekomen, op nummer 1 staat en dat de repetities voor haar clubtournee ‘mega smooth’ gaan. Aankomende week begint de eerste show van haar tour in Alkmaar.

