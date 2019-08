Yay! Het tweede seizoen van Derry Girls staat op Netflix (plus een heleboel andere kijktips

Streamingdienst Netflix pakt deze week uit met nieuwe seizoenen van hitseries Derry Girls en Dear White People. Grote films als Ghostbusters, Hereditary en Pitch Perfect 2 zijn óók toegevoegd aan het aanbod.



Series

Derry Girls

De dramatische dames uit Derry zijn terug voor seizoen 2 van comedy-serie Derry Girls. Ook nu verzetten deze Noord-Ierse tieners zich weer terwijl The Troubles (die in de jaren ’90 Noord-Ierland in zijn greep hielden) nog steeds zorgen voor extreme verdeeldheid tussen katholieken en protestanten. Wil je toch liever aan een nieuwe show beginnen? Dit zijn de 10 beste nieuwe Netflix Original-series van 2019.

Dear White People

Seizoen 3 van comedy-dramaserie Dear White People staat sinds deze week online. Fans kunnen zich alvast voorbereiden op nieuwe liefdes, hilarische ongemakkelijkheid en intriges in en rondom Winchester University. Vaste personages als Samantha, Troy en Reggie zijn er weer bij en worden opnieuw geconfronteerd met racisme en discriminatie.





The Letdown

The Letdown (seizoen 2 staat nu online) is een herkenbare comedyserie voor jonge moeders en draait om kersverse mama Audrey (Alison Bell). Ze zoekt steun bij vrienden, familie en zelfs haar eigen partner, maar vindt die maar moeilijk. Totdat ze terechtkomt in een supportgroep voor nieuwe moeders waar alle vrouwen en één man allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

She-Ra en de power-prinsesses

Soldaat Adora vindt een magisch zwaard en blijkt de legendarische heldin She-Ra te zijn. Ze moet plots omgaan met allerlei nieuwe krachten en verantwoordelijkheden bij het verzet. Lastig, wanneer haar beste vriendin bij de duistere ‘horde’ blijft. Netflix bracht deze week seizoen 3 uit.

Films

Ghostbusters

Een echte Hollywoodklassieker van de bovenste plank. In Ghostbusters (1984) nemen de slimme, prettig gestoorde paranormaal onderzoekers Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) en Egon Spengler (Harold Ramis) het op tegen losgeslagen geesten.

Hereditary

Horrorfilm uit 2018 die veel stof deed opwaaien. Hereditary draait om de ontregelde familie Graham, die te maken krijgt met een onverklaarbaar kwaad dat hun huis overneemt. Vooral moeder Annie (Toni Collette) gaat door een extreem diep dal en komt achter een duister familiegeheim dat opeens erg veel verklaart.

Ted 2

De grofgebekte levende knuffelbeer Ted (stem van Seth MacFarlane) wil in Ted 2 een kindje met zijn vrouw Tami-Lynn, alleen gaat dat niet zomaar. Met behulp van beste vriend John (Mark Wahlberg) probeert hij een rechter ervan te overtuigen dat een scheldende teddybeer tóch officieel een vader kan zijn.

Pitch Perfect 2

De Bellas – het groepje zangeressen uit Pitch Perfect (2012) – naderen het einde van hun studententijd. Ze gaan er in Pitch Perfect 2 (2015) echter uit met een knaller door mee te doen een internationale A capella-competitie. Een probleem: deze wedstrijd is nog nóóit gewonnen door een Amerikaans team. Steracteurs Rebel Wilson en Anna Kendrick zijn er uiteraard weer bij.

Replicas

Sciencefictionfilm met Keanu Reeves. Zijn personage William, een wetenschapper die met klonen experimenteert, verliest zijn gezin bij een ongeluk. Samen met collega-wetenschapper Ed wil hij zijn overleden familie koste wat kost weer tot leven ‘klonen’.

The Mercy

Het indrukwekkende, waargebeurde verhaal van amateurzeiler Donald Crowhurst (Colin Firth). Hij wil in zijn eentje een wereldreis maken met een boot die eigenlijk niet af is. Hij laat zijn familie thuis achter en begint aan een confronterende, mysterieuze en gevaarlijke vaart.

Hostiles

Christian Bale schittert in Hostiles als de legendarische legerkapitein Joseph J. Blocker. Hij gaat in 1892 akkoord met een levensgevaarlijke actie: een stervend hoofd van een indianenstam, de beruchte Chief Yellow Hawk, terugbrengen naar zijn thuisplaats.

The Red Sea Diving Resort

Verfilming van een waargebeurde spionageactie. Israëlische spionnen bedachten begin jaren ’80 een fraai plan: ze gebruikten een tropisch duikresort aan de Rode Zeekust als dekmantel om duizenden voor oorlog gevluchte Ethiopische joden naar Israël te transporteren. Met rollen voor Chris Evans, Ben Kingsley én Michiel Huisman.

Otherhood

Van de makers van Sex and the City. In Netflix Original-film Otherhood spelen Patricia Arquette, Felicity Huffman en Angela Basset drie ‘empty nesters’. Oftewel: moeders die alleen achterbleven nu hun volwassen kinderen niet meer thuis wonen. Samen gaan deze vriendinnen terug naar hun kinderen om de verwaterde banden weer aan te halen.

Air Strike

Bruce Willis speelt de hoofdrol in deze heftige, op waargebeurde verhalen gebaseerde Tweede Wereldoorlog-film over Chinese vliegeniers die Japanse vechters wilden tegenhouden in Chongqinq. Willis’ personage, de Amerikaanse Air Force-kommandant Jack Johnson, geeft leiding aan zijn eigen luchtvaarteenheid tegen de sterke Japanse troepen.



The Mirror Has Two Faces

De saaie docent Gregory (Jeff Bridges) is helemaal klaar met seks. Het verwoest al zijn relaties. Nu wil hij gelukkig worden met een vrouw waar hij géén seks mee wil. Rose (Barbara Streisand), ook docente, ziet zo’n platonische relatie wel zitten. Wanneer Rose toch iets meer begint te voelen, en seks wil met Gregory, staat hun perfecte relatie opeens op losse schroeven.

La Bamba

Rock and roll-zanger Ritchie Valens overleed op 17-jarige leeftijd toen zijn vliegtuig – met daarin ook Buddy Holly en Big Bopper – crashte. In La Bamba (1987) zie je hoe Ritchie, gespeeld door Lou Diamond Phillips, vanuit een moeilijke positie uitgroeide tot een gigantische wereldster.

Battle: Los Angeles

In Battle: Los Angeles (2011) zie je hoe een groep Amerikaanse mariniers Los Angeles moeten beschermen tegen een plotselinge invasie van moordende aliens. De Koninklijke Luchtmacht geeft het peloton slechts 3 uur voor hun reddingsactie. Hierna wordt LA platgebombardeerd.

Once Upon A Time in Mexico

Na El Mariachi (1993) en Desperado (1995) kwam western Once Upon A Time In Mexico (2003), het derde deel van Robert Rodriguez’ Mexico-trilogie. Hierin vraagt CIA-agent Sands (Johnny Depp) een gunst van held El Mariachi (Antonio Banderas): drugsbaron Barillo (Willem Dafoe) stoppen.

A Monster Calls

Het dertienjarige jongetje Conor gaat door een diep dal nu zijn moeder terminaal ziek is. Hij vindt kracht om door te gaan en voor zichzelf op te komen nadat hij kennismaakt met een gigantisch boomwezen dat kan praten (Liam Neeson). Sigourney Weaver speelt zijn strenge oma Mrs. Clayton.

Tom en Jerry: de film

De allereerste film van Tom en Jerry staat nu op Netflix. Hierin staken de twee hun eeuwige kat-en-muisspel voor even wanneer ze een jong meisje moeten redden uit de greep van haar kwaadaardige tante.

Docu

The World’s Most Extraordinary Homes

Deze docu-serie kreeg afgelopen week weer nieuwe afleveringen van seizoen 2. Hierin reizen presentatoren Caroline en Piers weer de wereld rond, op zoek naar de meest krankzinnige, adembenemende en creatieve huizen aller tijden.

Basketball or Nothing

Documentaire-reeks over jonge, middelbare schoolbasketballers uit Navajo Nation, het grootste Indianenreservaat van de Verenigde Staten. Ze willen kampioen worden zodat hun geïsoleerde gemeenschap iets heeft om trots op te zijn.