Yay! Opblaasbare jacuzzi weer verkrijgbaar bij Aldi

Goed nieuws voor iedereen die in mei misgreep bij Aldi: de opblaasbare jacuzzi is weer verkrijgbaar!

De betaalbare jacuzzi’s – voor € 379,95 kan je al in je tuin of op je dakterras bubbelen – bleken een ware hit en er werden dan ook veel mensen teleurgesteld toen bleek dat de 500 ingekochte jacuzzi’s snel waren uitverkocht. Maar niet getreurd, want vanaf zaterdag 26 juli is de jacuzzi weer verkrijgbaar. Dit keer in alle Aldi-filialen én er zijn nu meer exemplaren beschikbaar. Wel geldt opnieuw: op = op.

Ga jij er een (proberen te) scoren?

Bron Aldi | Beeld Sanoma Beeldbank