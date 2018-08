Yay or hell nay? Zo denkt Nederland over topless zonnen

Topless zonnen: yay or hell nay? De laatste tijd is er veel te doen om de verpreutsing van de Nederlander. Maar is er wel sprake van een dergelijke ‘verpreutsing’? Onderzoek van EenVandaag en LINDA.Meiden laat zien hoe we ervoor staan.

Nay

De helft van de jonge vrouwen wil niet zonder bikinitopje zonnen in het openbaar. Dat blijkt uit het onderzoek onder vrouwen tussen de 16 en 34 jaar. De meest genoemde redenen hiervoor: ze zijn onzeker, willen niet dat onbekenden hun borsten zien of zijn bang om op foto of video vastgelegd te worden.

Slechts een derde van de vrouwen (32%) kan zich wel voorstellen dat ze topless zonnen en een op de acht (16%) doet dit al.

Yay

Opvallend is echter wel dat de meeste jonge mensen geen problemen hebben met vrouwen die topless zonnen. Een overgrote meerderheid, namelijk 85%, vindt topless zonnen gewoon kunnen. Een vergelijkbare meerderheid, 86%, denkt hetzelfde over borstvoeding in het openbaar.

Daarbij is overigens wel opvallend dat met name mannen een probleem hebben met borstvoeding in het openbaar, waarbij de borst dus zichtbaar is. Ruim een kwart (27%) van de mannelijke deelnemers aan het onderzoek voelt zich ongemakkelijk wanneer een vrouw in het openbaar borstvoeding geeft.

Free the Nipple

Eerder dook VIVA’s Milou al de straat op om te onderzoeken hoe mensen denken over openbaar topless gaan. Ze vroeg verschillende mensen het hemd van het lijf. Benieuwd naar de antwoorden? Bekijk dan de video hieronder!

