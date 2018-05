Hebben wij het over badslippers, dan is de kans groot dat jij de klassiekers van Adidas noemt. Al zo’n twee jaar beheerst dit praktische campingschoeisel het zomerse straatbeeld en dus vonden ze het bij Nike de hoogste tijd om de concurrentie aan te gaan. Het resultaat: de Benassi Fanny Pack slippers.

En dat zie je helemaal goed: dit zijn slippers met een aangehecht ritstasje. Nike heeft zich hier voor laten inspireren door de comeback van het heuptasje. Op zich begrijpelijk, want het heuptasje is één van de meest trendy accessoires van het moment. En nu dus ook verkrijgbaar in slippervorm, uiteraard voorzien van Swoosh. We zien je al helemaal gaan, naar je eerste beste festival. ‘Even mijn lipstick pakken’ – *buigt naar beneden*. Wat vind jij van de slippers?

