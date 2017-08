Yay! Vandaag opent de webshop van Arket, het nieuwe concept van H&M

Al maanden worden we lekker gemaakt met teasers op Instagram, maar vandaag is het eindelijk zover. De webshop en de Londense flagship store van Arket – het nieuwe concept van H&M – zijn vanaf vandaag geopend.

Arket is onderdeel van de H&M Group, maar is allesbehalve fast fashion zoals we van het bedrijf gewend zijn. Arket staat voor tijdloze essentials, betere kwaliteit en exclusievere stukken dan H&M, en heeft daardoor ook hogere prijzen. Onbetaalbaar wordt het gelukkig niet; de prijs van een overhemd ligt tussen de 39 en 115 euro.

Voor vrouwen-, mannen- en kinderkleding ben je bij Arket aan het juiste adres. Ook krijgt het merk een home-afdeling.

Naast de opening van de webshop in achttien landen, gaat vandaag ook de eerste Arket-winkel open. De flagship store bevindt zich aan de Regent Street in Londen. De tweede winkel opent in het najaar in Kopenhagen.

