Yehess! Dit immens populaire modemerk maakt eindelijk de openingsdatum van haar winkel in Amsterdam bekend

Inmiddels wachten we al maanden op dit moment: de Japanse modeketen Uniqlo, ook wel de Aziatische Zara genoemd, heeft zojuist bekend gemaakt wanneer het deuren van haar eerste winkel in Amsterdam opent. Op vrijdag 28 september is het zo ver!

Toen vorig jaar plots het nieuws kwam dat Forever 21 haar deuren aan de Kalverstraat zou sluiten, volgde al snel het gerucht dat het Japanse Uniqlo de sleutel van het reusachtige pand zou overnemen. Nu is dat nieuws officieel bevestigd met de officiële openingsdatum.

Uniqlo wie? In Nederland zijn wij nog niet heel goed bekend met deze Aziatische variant van Zara, maar buiten onze landsgrenzen zwaait deze retailer al een aantal jaar met de scepter. Uniqlo staat bekend om haar goede, betaalbare basics, die komen in alle kleuren en maten. Toen de retailer haar eerste winkel in België opende, stonden er immense rijen voor het filiaal in Antwerpen (zie het filmpje, bizár).

‘De mensen in Amsterdam houden van het dragen van functionele, maar goed ontworpen en hoogwaardige kleding. Bij Uniqlo delen wij dezelfde waarden en het zijn dan ook exact deze kwaliteiten die je terugvindt in onze LifeWear,’ zegt Taku Morikawa, Chief Executive Officer van Uniqlo Europe. ‘Wij zijn er zeker van dat er een goede match is tussen ons merk en de Nederlandse consument, en met de opening van Uniqlo Kalverstraat op 28 september, kijken wij uit naar een langdurige en succesvolle relatie met de Nederlandse gemeenschap,’ voegt hij toe.

De keten heeft in totaal 2040 vierkante meter tot zijn beschikking in het pand met een ingang aan het Rokin en de Kalverstraat. Hiermee is de nieuwe winkel in Amsterdam de grootste winkel van het merk in de Benelux en tevens een van de grootste in Europa. De lifewear-collecties van Uniqlo voor mannen, vrouwen en kinderen zijn verdeeld over drie verdiepingen.