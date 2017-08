Yellow fever: déze kleur ga je overal zien

Langzaam voelen we dat de herfst dichterbij komt. Toch willen we de zomer zo lang mogelijk vasthouden en de warme zomerdagen nog niet loslaten.

Om dit te kunnen doen moeten we de zomertrends toepassen in onze outfits. De kleur die je dit seizoen vaak ziet terugkomen, is de kleur geel. Als je aan geel denkt, denk je aan de zon. Daar komt dan ook snel geluk en vreugde bij kijken. Nu we dit in ons achterhoofd hebben zou iedereen elke dag van top tot teen in het geel gekleed moeten.

Van top tot teen in het geel

Als we aan geel denken, zien we toch snel de kleur van een citroen voor ons. Fel en erg aanwezig. Maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ja, de kleur geel is inderdaad aanwezig, maar er zijn heel veel verschillende shades. Wel is het belangrijk om aan huid en haar te denken, zoek naar de perfecte kleur geel voor jou. Kies een broek, rok of T-shirt in deze te gekke kleur en combineer dit met een simpel kledingstuk. Vind je dit te gewaagd? Kies dan voor een geel sieraad, tas of een paar schoenen. Durf jij alles te dragen? Ga dan van top tot teen gekleed in het geel. Zo ben je helemaal up to date met de gele trend en geef je de zomer nog een boost. Wear these looks en shop de leukste items in onze webshop!

Shoppen maar!