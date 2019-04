YES: Backstreet Boys komen met compleet kerstalbum

Ben jij gek op kerst en niet vies van de Backstreet Boys? Dan kun je de komende decembermaand je lol niet op. De Amerikaanse boyband werkt namelijk aan een kerstalbum. Dat onthulde Nick Carter tijdens een vragenrondje bij de opening van een expositie rond de mannengroep in Los Angeles.

Hoewel de boyband jaarlijks rond de feestdagen te horen is met de hit Christmas Time, hebben de Backstreet Boys zich nooit écht in kerstmuziek verdiept. ‘We hebben een paar nummers gemaakt, maar we hebben nog nooit een heel kerstalbum gemaakt,’ zegt Kevin Richardson. ‘We maken nu een volledige kerstplaat, met klassiekers en wat eigen nummers. We werken eraan tijdens onze DNA World Tour.’

Twee albums in één jaar

Het kerstalbum is de tweede plaat die de band – bestaande uit Nick Carter, Kevin Richardson, A.J. McLean, Brian Littrell en Howie Dorough – dit jaar uitbrengt. Eerder verscheen DNA, het eerste album in zes jaar tijd. Hiermee toeren de mannen momenteel de wereld rond. Op 23 mei staan de mannen in de Ziggo Dome in Amsterdam.

En nu we het over de Backstreet Boys hebben, heb jij The Boy Band Con al gezien? Deze bizarre documentaire gaat over de man die de Backstreet Boys en *NSYNC voor miljoenen oplichtte.

Bron en beeld: ANP