Yes: bij deze nieuwe streamingdienst kijk je gratis (!) de beste films en series

Er is een nieuwe speler in de Nederlandse streamingdienstoorlog verschenen: IMDb TV. De bekende Amerikaanse videowebsite heeft plannen onthuld om haar video on demand-dienst naar Europa te brengen, dus grote kans dat wij binnen de kortste keren ook een accountje mogen aanmaken.

Gratis

IMDb is in Nederland vooral bekend als database voor film-, tv- en serie-informatie. Het platform heeft echt ook een streamingdienst, die in Amerika al een flinke verzameling films en series aanbiedt, net als Netflix, Videoland, Amazon TV en de ontelbare andere diensten die als paddenstoelen uit de grond schieten dat doen. Groot verschil is dat IMDb TV ‘gratis’ is.

Kanttekening

Hoe er dan geld verdiend wordt? Dankzij reclames tussen de uitzendingen door. Voor wat, hoort wat, natuurlijk. Waarom zou je dan niet gewoon televisie kijken? Vanwege het aanbod en de vele keuzemogelijkheden natuurlijk. Daarnaast zijn de reclameblokken vooralsnog nog niet zo lang als op de Nederlandse televisie.

Nederland vooraan in de rij?

De uitrol in Europa start eind 2019, al heeft IMDb nog niet laten weten welke landen als eerste aan de beurt zijn. Meestal hoort Nederland bij dergelijke releases wel tot de eerste landen, omdat onze online infrastructuur erg on point is.

Aanbod

IMDb heeft nog niet onthuld wat er precies allemaal op komt te staan. Waarschijnlijk zal het Amerikaanse aanbod niet één-op-één worden overgenomen, omdat de uitzendrechten in Europa per land kunnen verschillen. Wel bevestigd zijn Fringe, Kitchen Nightmares, Duck Dynasty en The Bachelor. Ook de films Captain Fantastic en La La Land worden toegevoegd.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.