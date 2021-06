Yes: nieuwe versoepelingen gelden al vanaf 26 juni

Niet meer gehaast eten om alles voor tien uur ’s avonds op te hebben, meer mensen over de vloer en meer mensen in restaurants en bioscopen. Het klinkt voor ons als muziek in de oren. We kunnen de volgende coronaversoepelingen al bijna proeven en we krijgen nog beter nieuws. Want al deze versoepelingen stonden gepland voor 30 juni, maar gaan 26 juni al in.

Dat betekent dat het land grotendeels van het slot wordt gehaald. Eindelijk.

Horeca tot middernacht

Wij kunnen het ons bijna niet meer herinneren wanneer we voor het laatst tot later dan 22.00 uur in een restaurant hebben gezeten, maar het gaat weer gebeuren. En dat niet alleen: het maximale aantal personen dat je thuis mag ontvangen wordt ook ietsje opgekrikt en gaat naar acht personen.

Verder mogen er meer gasten in restaurants, bioscopen, theaters en musea worden ontvangen. Voor restaurants geldt honderd gasten in totaal. Ook zijn sportwedstrijden weer toegestaan. Helaas moeten we wel nog even wachten voordat de clubs weer opengaan.

Basisregels

De basisregels zullen voorlopig wel nog blijven gelden. Dat betekent: nog steeds zoveel mogelijk je handen blijven wassen, 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht. Er is overigens wel een discussie gaande binnen het kabinet met de vraag of de mondkapjesplicht wel moet blijven zoals deze nu is.

De reden dat deze versoepelingen vier dagen eerder komen, is omdat het goed gaat met de cijfers. De coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen gaan sneller dan gehoopt naar beneden. En dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste nieuws.

Bron: NOS | Beeld: Getty Images