De eerste teaser van Stranger Things 3 is er en hij is bril-jant

Vandaag de dag hebben grote winkelcentra de grootst mogelijke moeite om te overleven in de strijd tegen het online shoppen. In het tijdperk van Netflix’ Stranger Things, de jaren tachtig, plopten die giga shopping malls als paddestoelen uit de grond en waren ze juist je van het. Niet zo gek dus, dat het komende seizoen van de eighties-hitserie zich grotendeels afspeelt in en rondom zo’n koopjeswalhalla.

Starcourt Mall

Althans, dat maken we op uit de eerste beelden van het nieuwe seizoen. Gisteravond verscheen er namelijk een allereerste teaser van Stranger Things 3. Over de verhaallijn geeft de video echter nog niets prijs. Het bijna anderhalve minuut durende filmpje is namelijk… gewoon een reclame voor het nieuwe winkelcentrum van het stadje Hawkins; de Starcourt Mall!

Geweldig gedaan

En bij het zien van de video ga je bijna geloven dat het écht een promofilmpje van dik dertig jaar terug is. Het vierkante beeldformaat met klassieke haperingen, de vale kleuren, de kleding en kapsels van het winkelende publiek, de ouderwetse logo’s en neon-borden van de winkels en natuurlijk de ‘hippe’ muziek op de achtergrond en de indrukwekkende montage van de commercial. We kunnen niet anders zeggen dan dat de makers van de serie dit weer érg goed hebben gedaan. Hoe zou deze drukke trekpleister er uitzien in de griezelige ‘upside down’-dimensie?

Bekend gezicht

Wie verwacht alvast een glimp op te vangen van de bekende personages uit de serie, komt bedrogen uit. Op één vertrouwd gezicht na – dat van cool dude Steve Harrington, die (blijkbaar) een bijbaantje heeft gescoord in ijswinkel Scoop Ahoy – komt niemand van onze favo Hawkins-inwoners voorbij. En dat maakt ons eigenlijk alleen maar hongerig naar meer. Dus doe maar drie bolletjes, Steve!

Nieuw bloed

Wel kunnen we melden dat Steve’s Scoop Ahoy-collega Robin, die ook te zien is in de teaser, een belangrijke rol zal spelen in het derde seizoen. Deze alternatieve meid verveelt zich een tierelier in het slaperige stadje in Indiana, totdat ze op een gevaarlijk geheim stuit…

Even geduld a.u.b.

Helaas moeten fans van de serie nog flink wat geduld hebben. Het derde seizoen verschijnt pas in 2019 (een precieze datum is nog niet bekend) op Netflix. Eerder deze week hengelde Stranger Things wel vast een aantal belangrijke Emmy-nominaties binnen voor het tweede seizoen.

Bekijk de heerlijke eerste beelden in onderstaande video: