Yes: er is een spin-off van Pretty Little Liars in de maak

De geruchten gonsden al een tijdje, maar nu is het officieel: er komt een spin-off van Pretty Little Liars! Je begrijpt: wij kunnen nu al niet meer wachten op het vervolg van een van onze favo series.

Dit jaar werd het zevende en tevens laatste seizoen van Pretty Little Liars uitgezonden, dat draaide om Aria, Alison, Spencer, Hanna en Emily. Een jaar na de plotselinge verdwijning van Alison, krijgen de andere vier vreemde berichten van iemand die zichzelf ‘A’ noemt. A weet al hun geheimen en dreigt om hun levens tot een hel te maken.

The Perfectionists

Het kabelnetwerk Freeform, dat ook Pretty Little Liars maakte, werkt nu aan een spin-off van de serie, genaamd Pretty Little Liars: The Perfectionists. De nieuwe serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sara Shepard, die ook de andere delen in de PLL-reeks schreef. Marlene King heeft wederom de supervisie over de serie.

Pretty Little Liars: The Perfectionists gaat zich afspelen in Beacon Heights, waar iedereen perfect lijkt te zijn. Het perfectionisme van de inwoners leidt uiteindelijk tot een moord. Sasha Pietserse – die in Pretty Little Liars de rol van Alison op zich nam – en Janel Parrish – die we kennen als Mona – zullen in de spin-off te zien zijn.

Eerder werd er al een andere spin-off van de populaire serie gemaakt: Ravenswood. Die serie werd na een seizoen gecanceld.

Bron NU.nl | Beeld Getty Images