YES: er komen twee nieuwe series met de verleiders van Temptation Island in de hoofdrol

Alleen al bij het idéé dat het seizoen van Temptation Island zijn einde nadert, krijgen we ontwenningsverschijnselen. Wat moeten we straks aan met dat zwarte, gapende gat op de donderdagavond? Gelukkig is er geen reden tot treuren: er komen namelijk twee nieuwe serie aan waar we de verleiders in terugzien.

Er zijn twee nieuwe programma’s op komst die ons Temptation-gat kunnen vullen. Beide worden gepresenteerd door YouTuber Kaj Gorgels – wat het kijken nog net even iets leuker maakt.

De beste verleiders

Het eerste programma heet De beste verleiders en bestaat uit zeven afleveringen. Het bevat niet alleen verleiders Fabrizio, Tireily, Matthew en Gino uit het laatste seizoen; ook oude verleiders Levi, Alex en Ken zien we terug. Elk van de verleiders krijgt een single man onder zijn hoede die niet goed is in het versieren van vrouwen. De singles moeten klaargestoomd worden voor het dateleven, met als ‘eindopdracht’ een afspraakje met een vrouw. Tijdens de date krijgen ze via een oortje tips van de verleiders ingefluisterd. Weten ze een telefoonnummer of tweede date te scoren? Dan verdienen de verleiders punten.

I love you tattoo

De tweede serie I love you tattoo gaat over – de naam verraadt het al – love birds Pommeline en Fabrizio. Hiervoor gaat Kaj Gorgels op zoek naar koppels die een tattoo willen laten zetten om hun liefde te bezegelen. Pommeline en Fabrizio maken hier allebei een ontwerp voor. Het stel moet vervolgens vragen beantwoorden over hun relatie. Als ze slagen, mogen ze een van de tatoeages laten zetten.

De beste verleiders is te zien vanaf donderdag 12 april, en I love you tattoo vanaf donderdag 17 mei. Beide series zijn alleen te zien op Videoland.