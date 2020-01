Maakte jij je vanwege alle commotie over reality-tv druk om de toekomst van Temptation Island? Dan kun je bij dezen je hart ophalen: er staat een nieuw seizoen klaar om uitgezonden te worden. Of dit ook op RTL te zien zal zijn, is nog onbekend.

Er is de afgelopen maanden veel te doen rondom reality-tv. Na grensoverschrijdend gedrag bij De Villa besloot RTL-baas Peter van der Vorst alle realityprogramma’s de das om te doen. En dus waren we ineens niet meer zeker van het vervolg van programma’s als Love Island en Temptation Island.

Niet weggooien

In december hintte Van der Vorst in een interview met de Telegraaf al op een terugkeer van ons aller Tempa. ‘Een succesvol programma als Temptation Island gooi je niet weg als dat niet nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen wel volledig veilig voelen.’

Februari

Onze zuiderburen hebben inmiddels bevestigd dat er een nieuw seizoen Temptation Island aan zit te komen. En gauw ook: de uitzendingen starten in februari, aldus de Belgische zender VIJF. Tijdens en na de opnames zouden geen klachten zijn geweest.

In de teaser die VIJF heeft gepubliceerd staat overigens nadrukkelijk dat in 2020 ‘nieuwe regels gelden.’ Waar die over gaan, is nog een raadsel.

RTL Of we ook op de Nederlandse televisie van het nieuwe seizoen kunnen genieten, hangt nog even van Van der Vorst af. Maar hé, gelukkig hebben we altijd het internet nog.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.