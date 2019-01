Yes! Flikken Maastricht krijgt veertiende seizoen

‘Je hoeft voorlopig nog geen afscheid van ons te nemen. Seizoen 14 is een feit. Alle trouwe, maar ook nieuwe kijkers: bedankt!’, schrijft de zender.

Twijfels

De hoofdrollen in Flikken Maastricht zijn voor Angela Schijf en Victor Reinier. Het dertiende seizoen wordt sinds een maand uitgezonden op televisie. Afgelopen zomer liet Reinier weten via sociale media dat er nog getwijfeld werd over een dertiende seizoen. ‘Misschien wel de allerlaatste,’ schreef de acteur onder een foto waarop de opnames van de serie te zien waren. Beide hoofdrolspelers lieten vaker weten niet zeker te weten of er wel of niet een nieuw seizoen zou komen.

Toch doet de serie het goed; op vrijdagavond keken er meer dan 1,3 miljoen mensen.

Bron en beeld: ANP