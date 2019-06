Yes! Het lekkere overzicht van alle nieuwe releases op Netflix is er weer

Het is weer tijd voor een nieuw overzicht! Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix (lucky us). Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Designated Survivor

Tot verdriet van veel fans zette ABC de politieke dramaserie Designated Survivor na twee seizoenen stop. Na een populair eerste seizoen liepen de kijkcijfers terug, en daarnaast zorgden de dalende cijfers voor rumoer op de set. Netflix zag er nog wél brood in, en nam de rechten over, waardoor president Kirkman (Kiefer Sutherland) alsnog een derde termijn kreeg. In het derde seizoen probeert Kirkman, die president werd omdat hij de enige minister was die een grote aanslag overleefde, de verkiezingen te winnen. Dat wordt nog lastig, want zijn concurrenten spelen een (heel) vies spelletje.

Black Mirror

De technohorror van Black Mirror zorgt ervoor dat smartphones, computers en social media een béétje met argwaan bekeken worden. Het vijfde seizoen kent drie afleveringen, over doorgeslagen beroemdheid, digitale ontrouw én (al dan niet terechte) achtervolgingswaan.

Happy!

Het eerste seizoen Happy!, rond de keiharde detective/huurmoordenaar Nick Sax (Christopher Meloni), was een zeer geslaagde mix van (absurde) humor, geweld en kleurrijke fantasiewezens. In het tweede seizoen probeert Sax zijn gewelddadige gedrag af te zweren, met hulp van de vliegende eenhoorn Happy. Door een groep gestoorde criminelen, met ridicule plannen, moet Sax weer de nodige schedels kraken! Hier lees je waarom je het eerste seizoen van Happy sowieso moet bekijken. Happy werd na het tweede seizoen stopgezet door tv-zender SyFy, maar de makers proberen de serie nog aan andere zenders te verkopen. We wachten af!

Tales Of The City

Tales Of The City draait om de kleurrijke inwoners van San Francisco, en de verschillende problemen én hoogtepunten die ze met elkaar delen. Tales Of The City is gebaseerd op de boeken van Armistead Maupin, en is eigenlijk een vervolg op de eerdere miniseries uit 1993, 1998 en 2001. Ook hierin speelden Laura Linney en Olympia Dukakis de hoofdrollen van Mary Ann Singleton en Anna Madrigal. Gedreven door een midlifecrisis keert Mary Ann terug naar San Francisco, nadat ze in Ohio een rustig leven opbouwde. Hoe gaat het nu met haar flamboyante vrienden en vriendinnen die ze jarenlang uit het oog verloor?

Films

The Girl With All The Gifts

De wereld is min of meer vergaan, nadat veel mensen besmet zijn met een agressieve schimmel en veranderden in zombies. Slechts een paar kinderen blijken (deels) immuun voor de sporen, en zijn mogelijk de redding van de mensheid. Nadat een onderzoekslaboratorium onder de voet wordt gelopen door ‘hungries’, vluchten Helen (Gemma Arterton), wonderkind Melanie en een paar soldaten naar Londen, op zoek naar redding. De post-apocalyptische zombiefilm biedt prettige herinneringen aan 28 Days Later.

The Hangover Part III

The Wolfpack slaat nog één keer toe, in de zwarte comedy The Hangover Part III. Feestbeest Alan (Zach Galifianakis) veroorzaakt met zijn bizarre fratsen een gevaarlijk ongeluk, en gaat daarom eindelijk naar een ontwenningskliniek. Gangsterbaas Marshall (John Goodman) heeft echter nog een appeltje met de vriendenclub te schillen. Om hun leven te redden gaan ze op een gevaarlijke missie in het Mexicaanse Tijuana.

Ocean’s Thirteen

Gentleman/dief Danny Ocean (George Clooney) brengt zijn crew van Hollywoodsterren nog één keer bij elkaar. Willy Bank (Al Pacino) heeft Ocean’s vriend Rueben (Elliot Gould) een poot uitgedraaid. De club van George, Brad Pitt, Matt Damon en co. smeedt een ingenieus plan om het casino van Bank te beroven. Na het ietwat tegenvallende Ocean’s Twelve is het in Thirteen weer prima genieten van de all-starcast.

