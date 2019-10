Yes: hier is de trailer van het nieuwe seizoen ‘First Dates’

Het aftellen is nu echt begonnen: over een kleine week mogen we genieten van een nieuw seizoen van First Dates. De makers van de populaire serie lichten alvast een tipje van de sluier op en we kunnen bij dezen verklappen: er wordt een hoop afgekust en de ongemakkelijkheid spat van het scherm.

In First Dates zien we hoe maître Sergio en (de knappe) barman Victor de ene na de andere gast verwelkomen in het restaurant. Zij zijn stuk voor stuk op zoek naar de liefde en maken hun borst nat voor een blind date – die uiteraard op camera wordt vastgelegd.

Voorproefje

Het is altijd maar weer de vraag of Cupido raak schiet, want waar het bij het ene stel liefde op het eerste gezicht lijkt, slaat bij het andere koppel geen enkele vonk over. Ook in de nieuwe afleveringenreeks lijkt het erop dat dit weer het geval is. In de trailer is te zien hoe het bij één date volledig stilvalt (en de dame aan tafel dat ook nog eens benoemt #au), maar twee anderen niet uitgepraat lijken te raken. Ook wordt er hier en daar al gekust, én wordt duidelijk dat het in elk geval voor één stel niet bij deze eerste ontmoeting blijft.

Maandag

Het nieuwe seizoen is vanaf maandag 7 oktober te zien. Iedere werkdag kun je rond de klok van 19.25 uur een nieuwe aflevering verwachten bij BNNVARA op NPO3. Wij kunnen niet wachten (al is het alleen maar omdat barman Victor dan weer op televisie komt met z’n blauwe kijkers).