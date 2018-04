Yes! Hier koop jij heel makkelijk je outfit voor in het vliegtuig

Zit jij ook altijd zo te struggelen met wat je aan moet in het vliegtuig? Je outfit moet namelijk niet te warm, te koud, te strak of te kwetsbaar zijn. Maar we willen er natuurlijk ook gewoon mooi uitzien. Altijd lastig, want wat doe je juist wel aan en wat niet? Onze gebeden zijn gehoord, want er is een webshop die nu een speciale categorie heeft voor comfortabele kleding voor in het vliegtuig. Ideaal voor de fanatieke reiziger.

Missguided en Pretty Little Thing

Eindelijk is er iemand die weet wat we nodig hebben in het leven! Eventjes scrollen op de webshop van Missguided en je koopt je complete airport look met maar één klik op de knop. Hoe ideaal is dat? De categorie airport outfits is trouwens niet de enige categorie die ontzettend handig is. Voorheen hebben ze namelijk al een categorie gehad met ‘a jeans and a nice top‘, waarbij je een pagina te zien krijgt met mooie simpele jeans en tops zonder poespas. Voor als je geen zin hebt in al die tierelantijntjes en rare fittingen. Nice! Bekijk hieronder de categorie met stijlvolle vliegtuig outfits!



Missguided is niet de enige met dit geweldige idee, ook de webshop Pretty Little Things heeft zo’n handige categorie toegevoegd. Hierin staan allemaal fijne sweaters, truien, tops en leggings die jouw vliegreis een stuk aangenamer maken. Laten we hopen dat er meer webshops zijn die dit geweldige idee toepassen! Dit scheelt namelijk een hoop stress voor je kledingkast..

