YES: Koningsdag wordt tóch overwegend droog

Of je nu naar een festival, bootfeest of rommelmarkt gaat: met Koningsdag is mooi weer wel zo wenselijk. Met argusogen houden we dan ook de weersvoorspelling in de gaten. En die zag er de afgelopen tijd niet al te best uit.

Gelukkig lijkt het tij te keren: de voorspellingen trekken flink bij. Inmiddels meldt Weeronline dat het overwegend droog blijft en Weerplaza spreekt zelfs van een ‘oranjezonnetje’. Yes!

Ruim je poncho nog maar niet helemaal op, want er blijft een kans op kleine regenbuien. Met name in het zuidwesten, oosten en noordoosten kan het af en toe regenen; al zullen de buien weinig voorstellen. In het westen blijft het op de meeste plaatsen droog.

Met een middagtemperatuur tussen de 12 en 17 graden zal het helaas geen tropische dag worden. Volgens Weeronline is er sprake van ‘een normale temperatuur tijdens Koningsdag’. Met Koningsnacht kunnen we rekenen op 4 tot 8 graden.

Bron: NU.nl | Beeld: ANP