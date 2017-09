Yes! McDonald’s gaat ook in deze steden thuisbezorgen

Goed nieuws voor de Rotterdammers en Utrechters onder ons. De thuisbezorgproef van McDonald’s, die afgelopen zomer in Amsterdam plaatsvond, is geslaagd en daarom gaat de fastfoodketen nu ook in Rotterdam en Utrecht haar frietjes en burgers thuisbezorgen.

McDonald’s heeft deze zomer geoefend in acht vestigingen in de regio Amsterdam en is klaar voor het thuisbezorgseizoen, zegt Manu Steijaert, algemeen directeur van McDonald’s Nederland. Met slecht weer en tijdens voetbalwedstrijden namen de bestellingen toe. Nu komt daar de start van het nieuwe schooljaar nog bij.

Ontbrekend rietje

McDelivery werkt samen met UberEATS. Als je een bestelling doet, heb je deze met zo’n twintig minuutjes in huis. Over het algemeen zijn de klanten tevreden: zo’n 83 procent is positief. ‘Maar dat kwam gelukkig niet door klachten over de snelheid, kwaliteit of koude frietjes, maar het ging om zaken als een ontbrekend rietje of vergeten frietsaus.’ Daarom is het streefpercentage van Steijaert – 90 procent – volgens hem niet onhaalbaar.

Als de proef ook in Rotterdam en Utrecht slaagt, volgt Den Haag later dit jaar. Eindhoven zal rond de jaarwisseling aan de beurt zijn, en daarna wordt er gekeken naar steden zoals Groningen en Nijmegen.

Bron NU.nl | Beeld iStock