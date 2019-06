YES! Oranjevrouwen door naar achtste finale!

Wat zijn ze toch ontzettend goed! Onze oranjevrouwe zijn door naar de achtste finales! Ze wonnen afgelopen zaterdag met 3-1 van Kameroen en betekend dat ze geplaatst zijn voor de achtste finales.

Vivianne Miedema was met haar twee doelpunten heel belangrijk voor de Leeuwinnen. Ze is nu ook topschutter aller tijden van de ‘Leeuwinnen’. Miedema staat op zestig goals in de nationale vrouwenploeg. De ‘Ontembare Leeuwinnen’ gokten vooral op een counter.

Gouden Bal

Er waren meer dan 15000 supporters aanwezig om Nederland te zien winnen. Niet alleen Miedema scoorde ook onze eigen Gouden Bal winnares Lieke Mertens wist te scoren.

Bron: Nu.nl | Beeld: ANP