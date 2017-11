Hoera! Prins Harry en Meghan Markle gaan trouwen

Het langverwachte moment is eindelijk daar: Prins Harry en Meghan Markle gaan trouwen! Dat heeft Kensington Palace zojuist bekendgemaakt.

Royal wedding

De Britse prins Harry gaat trouwen met actrice Meghan Markle. De 33-jarige prins en de 36-jarige actrice trouwen in de lente van 2018. Het stel heeft zich eerder in november verloofd. De familieleden van de twee waren al op de hoogte. Het stel zal gaan wonen in Nottingham Cottage in Kensington Palace.

Eerste interview

De prins en zijn verloofde zullen het blijde nieuws vanmiddag officieel bekend maken tijdens een ‘photo call’ op Kensington Palace. Ook geven de twee hun eerste officiële interview, dat vanavond wordt uitgezonden op de Britse televisie.

Felicitaties

Prins William en hertogin Kate laten weten dat ze ‘zeer blij’ voor Harry en Meghan zijn. ‘Het is prachtig om Meghan te leren kennen en te zien hoe gelukkig Harry en Meghan met elkaar zijn,’ laten ze in een officiële verklaring weten. De ouders van de actrice, Thomas Markle en Doria Ragland, hebben ook een officiële verklaring afgelegd: ‘We zijn ontzettend blij voor Meghan en Harry,’ luidt de verklaring. ‘We wensen ze een gelukkig leven en kijken uit naar hun toekomst samen.’

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 november 2017

Ms. Markle’s parents, Mr. Thomas Markle and Doria Ragland have wished the couple ‘a lifetime of happiness.’ pic.twitter.com/H4kpTgpkYE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 november 2017

Beeld ANP